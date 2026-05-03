Nachhaltigkeit: Wir zusammen für ein Hall von morgen

Nachhaltigkeit sichtbar machen, ins Gespräch kommen und gemeinsam Ideen für ein zukunftsfähiges Schwäbisch Hall entwickeln:

Der Nachhaltigkeitsstand der Stadt Schwäbisch Hall startet erneut. Gemeinsam mit engagierten Vereinen und Initiativen lädt die Stadtverwaltung von April bis Oktober jeweils am dritten Samstag im Monat am Froschgraben zum Informieren, Mitmachen und Austauschen ein.

Unter dem Motto „Wir zusammen für ein Hall von morgen“ bieten lokale Gruppen und Initiativen vielfältige Mitmachaktionen zu Themen wie Ernährung, Wohnen, Biodiversität und Mobilität an. Besucherinnen und Besucher erhalten dabei konkrete Impulse, wie sie durch bewusste Entscheidungen im Alltag – etwa beim Essen oder Wohnen – aktiv zum Klimaschutz beitragen können.

Die Termine im Überblick:

18. April – „Klimahebel des Alltags“

Nachhaltigkeitsstand der Stadt mit Vegans for future, Klimanetzwerk Schwäbisch Hall, Trauben&Rosinen

16. Mai – „Biodiversität“

Nachhaltigkeitsstand der Stadt mit Bezirksimkerverein, Solawi Schwäbisch Hall, Elisenhof e.V.

20. Juni – „Nachhaltige Mobilität“

Nachhaltigkeitsstand der Stadt mit ADFC Ortsgruppe Schwäbisch Hall, teilAUTO

18. Juli – „Sommerlicher Hitzeschutz“

Nachhaltigkeitsstand der Stadt mit Parents for Future, Baumschutzgruppe, Schwäbischer Albverein

26. September – „Nachhaltige Mode und Menschenrechte“

Nachhaltigkeitsstand der Stadt mit Verein für Nachhaltige Entwicklung, Amnesty International, Eine-Welt-Verein