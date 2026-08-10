Nachhaltigkeits- und Mobilitätstag 2026

Die Stadt Heilbronn lädt gemeinsam mit der Heilbronn Marketing GmbH und dem Netzwerk Nachhaltigkeit Heilbronn (NeNa) ein, Nachhaltigkeit zu erleben, auszuprobieren und zu entdecken!

Nachhaltigkeit erleben, ausprobieren und entdecken: Beim Heilbronner Nachhaltigkeits- und Mobilitätstag präsentieren mehr als 50 Akteurinnen und Akteure spannende Ideen und praktische Lösungen für einen umweltbewussten Alltag. Ob Energiesparen, Ressourcenschonung, Biodiversität oder nachhaltige und sichere Mobilität – an zahlreichen Informations- und Mitmachständen gibt es viel zu entdecken.

Die kostenlose Veranstaltung findet in der Innenstadt entlang der Unteren Neckarstraße und auf dem experimenta-Platz statt. Ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Aktionen und Angeboten für die ganze Familie lädt zum Mitmachen ein. Wer den Tag genussvoll ausklingen lassen möchte, kann den Besuch mit einem Abstecher aufs Heilbronner Weindorf verbinden.

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