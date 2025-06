Nachhaltigkeitsmarkt 2025

Nach der erfolgreichen Premiere am neuen Standort in der Dettinger Straße im vergangenen Jahr wollen wir die "Bunte Meile der Nachhaltigkeit" in diesem Jahr erneut zum Leben erwecken!

Beim alljährlichen Nachhaltigkeitsmarkt dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Freuen Sie sich auf ein buntes Rahmenprogramm mit unterschiedlichsten Angeboten und Aktionen!

Im letzten Jahr wurde das 25-jährige Jubiläum der Agenda-Gruppen gefeiert – ein Meilenstein, auf den wir dankbar zurückblicken. In diesem Jahr möchten wir den Blick nach vorne richten und dabei die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die hinter diesem langjährigen Engagement stehen. Denn es sind ihre Ideen, ihre Zeit und ihr unermüdlicher Einsatz, die unsere Stadt Stück für Stück nachhaltiger und lebenswerter machen.

Nutzen Sie den Tag, um mit den Aktiven der Agenda-Gruppen und anderer Initiativen ins Gespräch zu kommen und ihre Projekte kennenzulernen – sowie vielleicht selbst Teil der Bewegung zu werden: ob beim Retten von Lebensmitteln, beim Rikscha fahren oder beim Einsatz gegen Plastikmüll.

Lassen Sie sich inspirieren und gestalten Sie mit – für eine nachhaltige Zukunft in Kirchheim unter Teck!