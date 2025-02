Nachhaltigkeitsmarkt Realschule St. Bernhard Bad Mergentheim am 29.03.2025 von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Turnhalle St. Bernhard. Upcycling (Abfall- oder Altprodukte werden in neue Produkte umgewandelt) .

Angeboten werden: Brett-, Hand- und Tischspiele, Schulbücher, Kinder- und Jugendbücher sowie Kinderbekleidung ab Gr. 134, Schuhe ab Gr. 32. Für Bewirtung ist gesorgt.