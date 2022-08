Bad Boller Nachhaltigkeitsveranstaltungsreihe: Fast Fashion? - Wie wir aktiv für eine zukunftsfähige Modeindustrie werden können.

Immer mehr Menschen hinterfragen, wie es möglich ist, Textilprodukte, die um die halbe Welt gereist sind, zu Niedrigpreisen zu kaufen.

Viele Kosten, die bei der Herstellung unserer Kleidung für Mensch und Umwelt entstehen, werden nicht von den Textilkäufern, sondern von den Textilproduzenten getragen. Wir blicken hinter die Kulissen der globalen Modeindustrie und diskutieren über starke Frauen in Produktionsländern, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, über die größten globalen Probleme für Menschen und Umwelt entlang der „textilen Kette", über Lösungsansätze für mehr Unternehmensverantwortung, aber auch einen umweltschonenderen Umgang mit Textilien allgemein, über Wege durch den Siegel-Dschungel und Ideen für Engagement und Aktionen in der Familie, in Jugendgruppen, in Schulen und Kommune. Diese Veranstaltung richtet sich an alle an nachhaltigem (Mode)Konsum Interessierten - besonders auch an junge Menschen.

Referentin: Mirjam Hitzelberger, Politikwissenschaftlerin, Projektkoordinatorin im Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg - DEAB.

Der Besuch dieser Veranstaltung ist kostenlos.