In Lucy van Kuhls neuem Programm ‚Alles auf Liebe‘ geht es um nichts als die Liebe. Und Liebe so ganz alleine macht ja keinen Spaß. Deshalb ist nimmt sie ihre ‚Es-Chord-Band‘ (Cello & Schlagzeug) mit auf die Bühne.

Zu dritt präsentieren sie viele neue Songs - kombiniert mit einem ‚Best of‘ aus der bunten Palette von Lucys Liebesliedern.

Humorvoll, melancholisch, fröhlich. Lucy besingt auf ihre pointierte Art die vielen Gesichter der Liebe mit jeder Menge Ironie, Gefühl und natürlich einer Prise von ‚van kuhl'schem‘ Sarkasmus.

Gegenstände verlieben sich, ein Ehepaar reflektiert bei der "Silbernen Hochzeit" über seinen Beziehungsstatus, die Kreuzfahrt eines Paares endet auf nicht vorhersehbare Weise und eine Ehefrau wünscht sich von ihrem Mann wieder mehr "Küsse ohne Kaviar". Partner werden verflucht und angebetet, auf den Mond geschossen und vermisst.

Lucy van Kuhl & die "Es-Chord-Band" setzen "Alles auf Liebe" und präsentieren ihre kleinen und großen Tücken. Mal geht es um den Menschen, bei dem man sich zuhause fühlt, mal um die Melancholie, die man bei Trennungen spürt, mal um den ganz normalen Paar-Alltags-Wahnsinn.

Lucy van Kuhl ist Preisträgerin vom "ScharfrichterBeil 2019", einem der renommiertesten Kabarettpreise Deutschlands!

„Lucy van Kuhls Art zu musizieren und zu singen begeistert mich, ihre Worte sind poetisch und ironisch. Sie schafft ausdrucksstarke Bilder und setzt sie musikalisch ganz zauberhaft um." (Konstantin Wecker)

Die ‚Es-Chord-Band‘

Lorenzo Riessler, Schlagzeug

Lorenzo Riessler wurde in Florenz geboren. Er verbrachte seine Kindheit in Köln, Freiburg und Florenz. Dann zog es ihn nach London, wo er 2019 seinen Masterabschluss am ‚London College of Music‘ mit Bestnote machte.

Er ist mit seiner Band "Lorenzo Riessler Ensemble" international unterwegs und spielt außerdem mit allerhand Jazz-Größen (u.a. Howard Levy, Jean-Louis Matinier, Michael Riessler, Pierre Charial).

Nenad Uskokovic, Violoncello

Nenad Uskokovic ist ein musikalischer Tausendsassa. Er wurde in Belgrad geboren, studierte in Detmold und erhielt ein Stipendium in Ulm. Nach zahlreichen internationalen Preisen im klassischen Bereich begann er, sich mit allen möglichen Musikstilen auseinanderzusetzen. So tourt er in verschiedenen Ensembles durch die Welt, als Solist, im Duo oder in Kammerorchestern.

Seit er in Konstantin Weckers "Weltenbrand-Orchester" mitspielt, begeistert er sich auch für deutsche Lieder. So kam die Zusammenarbeit mit Lucy van Kuhl zustande.

Vorverkaufsstellen:

BuchHaus Eberbach

Buchhandlung Greif

Kulturamt Eberbach