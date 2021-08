Martin Herrmann

Fein­staub­grenz­wer­te zu hoch? Ach was. Lun­genärz­te ha­ben sich aus dem Fens­ter ge­lehnt und den Fein­staub als min­der­ge­fähr­lich ein­ge­stuft. Lun­genärz­te pro Fein­staub. Lo­gisch! Schad­stof­fe in der Luft? Da­von le­ben Lun­genärz­te. Beim nächs­ten Stör­fall im Atom­kraft­werk be­ru­hi­gen uns die Ra­dio­lo­gen. Mi­kro­plas­tik? Die­sel­kri­se? Kli­ma­wan­del? Jetzt nimmt Öko­ka­ba­ret­tist Herr­mann die wich­ti­gen Zie­le ins Vi­sier. Müll­sor­tie­ren als Ge­wis­sens­bon­bon, und zum Wert­stoff­hof fah­ren wir die ge­spül­ten Jo­ghurt­be­cher­de­ckel­chen mit dem SUV. Sa­ti­re pro Um­welt! Auf die Ge­fahr, als Welt­ver­bes­se­rer ver­lacht zu wer­den – aber bit­te, was ist denn schlecht an ei­ner bes­se­ren Welt? Herr­manns Lie­der und Tex­te sind der­art er­fri­schend und herz­er­wär­mend, da schmel­zen so­gar die Glet­scher im Pu­bli­kum.