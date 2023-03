Nachholtermin: Nina Petri

"Glück" Lesung Nachholtermin, ursprünglich 18. März 2022

Was ist Glück? Was macht uns glücklich? Macht Geld glücklich? Und wenn ja, wieviel? Was ist mit der Liebe, der Freundschaft und Familie? Wie nützlich sind Glücksbringer? Was schreiben die Autoren Robert Gernhard, Doris Dörrie, Franz Kafka und einige andere zu dem Thema?

Nina Petri hat sich das Thema Glück vorgeknöpft und ist dabei auf erstaunliche Texte gestoßen, die sie mit ihrer ausdrucksstarken Präsenz und Stimme vorträgt und so einen unterhaltsamen und gleichsam zum Nachdenken anregenden Abend gestaltet.

Nina Petri hat ihren ganz eigenen Weg für ihre Arbeit auf der Theaterbühne, vor der Film- und Fernsehkamera und im Hörbuch-Studio gefunden. Die gebürtige Hamburgerin ist vielfach ausgezeichnete Schauspielerin bekannt aus Filmen wie „Lola rennt“ oder „Die tödliche Maria“. Außerdem gilt sie als eine der besten Hörbuchsprecherinnen für Kinderbücher und Erwachsenenliteratur gleichermaßen.

Die Veranstaltung wird gefördert von der Kreissparkasse Ludwigsburg. Kunden der KSK Ludwigsburg erhalten bei dieser Veranstaltung 5 € Rabatt auf den Eintrittspreis (bei Vorlage der SparkassenCard, nur in der Tourist Information, nur eine Eintrittskarte pro SparkassenCard).