Nachholtermin: Poems on the Rocks

Poems on the Rocks nehmen Sie mit auf eine poetische Reise durch die gesamte Geschichte des Rock – von den Sechzigern bis weit ins Millennium. Poems on the Rocks – Das Musikprojekt aus Stuttgart, gegründet 2003 und somit eine der ersten Bands, die übersetzte deutsche Lyrics und Rock auf die Bühne brachten.

Zusammen mit dem Sänger Jörg Krauss und seinem rockigen Schmelz knüpfen die vier virtuosen Musiker einen Klangteppich, auf dem Jo Jung seine lyrisch-deutschen Übersetzungen der Songs ausbreitet. Auf diese musikalische Basis wirft Videokünstler Karsten Hoppe dann noch sein bildstarkes Filmmaterial, im Hintergrund der Show. Dadurch verschmelzen Musik und Schauspiel und visuelle Kunst zu einem Guss. Es sind Geschichten vom kleinen Mann. Sie handeln von seinen Ängsten, seinem Mut, seiner Aufrichtigkeit. Es geht in ihnen darum, wie wir Menschen uns gegenseitig und unsere Erde behandeln, um Sehnsucht nach Frieden und vor allem – um Liebe.

Die Veranstaltung wird gefördert von der Kreissparkasse Ludwigsburg. Kunden der KSK Ludwigsburg erhalten bei dieser Veranstaltung 5 € Rabatt auf den Eintrittspreis (bei Vorlage der SparkassenCard, nur in der Tourist Information, nur eine Eintrittskarte pro SparkassenCard).

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben statt. Wir als Veranstalter tragen dafür Sorge, dass die Hygienemaßnahmen permanent überwacht und eingehalten werden.