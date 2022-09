NACHHOLTERMIN: Vom Kalten Krieg zur Entspannung und zurück zum Krieg - die Sowjetunion, Russland und der "Westen"

Lichtbildervortrag von Roderich Kiesewetter MdB.

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 markiert die Rückkehr des Angriffskriegs in Europa, den der Kontinent seit dem 1. September 1939 nicht mehr hatte erleben müssen. Der Referent ist Oberst außer Dienst der Bundeswehr, seit 2009 Abgeordneter des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim und als solcher auf den Gebieten der Abrüstung, Rüstungskontrolle, Sicherheits- und Verteidigungspolitik aktiv. Als ausgewiesener Kenner in militärischen, machtpolitischen und geostrategischen Fragen vermag er den aktuellen Krieg des Wladimir Putin in der Ukraine aus seinen historischen Hintergründen heraus zu beleuchten.