Du und ich ... wir zusammen!

Der Verein “Zuhause leben” lädt zu einem Nachmittag der Generationen ein. Geselliges Beisammensein, Miteinander eine entspannte Zeit verbringen, einander Zuhören, zusammen Freude haben, Kennenlernen und Austauschen bei kostenfreiem Kaffee & selbstgebackenen Kuchen, von 14-16 Uhr.

Anmeldungen bei Herrn Wadt unter 0711/67445851, Anmeldungen erbeten, aber nicht erforderlich, jeder ist herzlich willkommen!

Bei Bedarf wird ein Fahrdienst zur Verfügung gestellt.