Nachmittagsakademie Calw

Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist meine Bestimmung? Wie frei bin ich in dem, was ich tagtäglich tue?.

In der Erzählung von Franz Kafka „Ein Bericht für eine Akademie“ erzählt ein Affe den Hohen Herren einer Akademie von seiner Menschwerdung innerhalb der letzten fünf Jahre.

Die Verwandlung scheint ihm der einzige „Ausweg“ zu sein, scheinbare „Freiheit“ zu erlangen. An diesem Nachmittag wird die Erzählung in Szene gesetzt. Dabei bleibt Raum für Aussprache. Mit der Veranstaltung verabschiedet sich Reinhard Kafka von der Montagsakademie, die er seit 1993 begleitet und mitgestaltet hat. Eine häufig an ihn gestellte Frage lautet: Sind Sie mit Franz Kafka verwandt? Auch darauf soll es eine Antwort geben.

Haus der Kirche:

Badstraße 27

75365 Calw