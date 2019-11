Nachmittagsakademie - „Entfernte Verwandte“

Referentin: Dr. Dagmar Konrad, Kulturwissenschaftlerin und Ethnologin. Seit 2016 Fellowship zum Thema Sammlung der Basler Mission mit Schwerpunkt Ghana und China am Museum der Kulturen in Basel Aufgrund der Kinderverordnung der Basler Mission aus dem Jahre 1853 mussten Kinder im schulpflichtigen Alter aus den damaligen Missionsgebieten Afrika, China und Indien zur weiteren Ausbildung nach Europa gesandt werden. Eltern und Kinder lebten jahrzehnte- oder lebenslang getrennt und entfernt voneinander auf unterschiedlichen Kontinenten und in verschiedenen Kulturen.