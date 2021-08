Nachmittagsakademie

Mit Richard Wagners Pamphlet »Das Judenthum in der Musik« begann in Deutschland um 1850 der moderne Rassenantisemitismus. Der Dichter Berthold Auerbach (seine »Schwarzwälder Dorfgeschichten« sind vielen bekannt), lange ein Freund und Mitstreiter Wagners, war einer der Wenigen, die die Wirkung dieser Schrift richtig einschätzten und von ihr in tiefe Resignation getrieben wurden. Dennoch erhellen seine Aufzeichnungen dazu deutlich den Judenhass der Epoche.

14.09.2021, 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Vergebens gelebt und gearbeitet Wie der schwäbisch-jüdische Dichter Berthold Auerbach am Antisemitismus seines Ex-Freundes Richard Wagner zerbrach Dienstag, 14.09.2021, 17:00 – 18:30 Uhr Referent: Dr. Kurt Oesterle, Essayist und Romanautor, Tübingen Lesung: Jule Hölzgen, Sprechkünstlerin, tätig v. a. bei der Akademie für gesprochenes Wort Stuttgart