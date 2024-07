Große Songs auf kleinen Instrumenten

Michael Grittmann, Karl Schramm und Thomas Rudy laden Sie zu einem ganz besonderen Abend am 22. August 2024 ins Wasserschloss ein.

Drei Ukulelen, kleine Zupf-Instrumente mit unverwechselbarem Klang und eine Blues-Harp vervollständigen die Akteure. Die drei Musikerbeherrschen virtuos die Saiten der kleinen Instrumente mit ihrem variantenreichen Klang, während sie quer durch die Musikgeschichte spazieren. Früher wurde die Ukulelegern als Clowns-Instrument belächelt. Aber es gab auch immer wieder Phasen, in denen sie populär war. Die Ukulele ist wahnsinnig vielseitig, es kommt beim Spielen der Stücke einfach nur auf die kreative Umsetzung an.

Grittmann, Schramm und Rudy nennen sich „Handgepäck“, weil die Ukulele im Verhältnis zur Gitarre so schnuckelig winzig ist und auch in die kleinste Tasche passt. Das Trio „Handgepäck“ ist noch relativ jung, wobei es im Programm keinen Titel gibt, der jünger als 10 Jahre ist, was sicher dem Musikgeschmack des Trios geschuldet ist. So sind u.a. Titel von Paul Simon, The Who, NeilYoung, Bob Dylan, Foreigner, Tom Waits oder Ringo Star zuhören. Wer Karl Schramm kennt weiß, dass auch der Humor nie zu kurz kommt und die Mischung aus Musik und Humor, den Abend besonders macht. Die Ukulele nimmt der Musik die Schwere und das Pathosund tauscht diese durch spielerische Leichtigkeit und Kreativität. Das Trio „Handgepäck“ setzt dies meisterhaft in Szene.