Nachmittagskonzert der Alphornbläsergruppe

Mit traditioneller Alphornmusik unterhält Sie der Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser e.V. bei seinem Nachmittagskonzert am Sonntag, den 29. Juni 2025 um 14 Uhr im Kurpark Bad Rappenau.

Der Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser e.V. (FSA )besteht zur Zeit aus 170 Bläserinnen und Bläser aus etwa 100 verschiedenen Orten aus dem gesamten süddeutschen Raum von Gelnhausen im Norden bis Kempten im Süden, Karlsruhe im Westen und Cham im Osten. Die Musiker kommen mehrmals im Jahr zusammen, um in einer Großformation unter professioneller Leitung gemeinsam Alphorn zu blasen. Der Freundeskreis spielt nach Noten, die speziell auf das Spielen in einer Großformation ausgerichtet sind, traditionelle Weisen der gängigen Komponisten. Auch Walzer, Marsch und Polka sind im Repertoire.

Entwickelt hat sich der Freundeskreis durch gemeinsame Reisen und Auftritte im In-und Ausland beginnend 2007. Anfang 2013 hat er sich vereinsmäßig strukturiert und ist seitdem Mitglied im Nordbayrischen Musikbund. Im August 2021 wurde dem Verein die Gemeinnützigkeit anerkannt. Er ist in Bayern der einzige Großverband für Alphornbläser. Im heimischen Süddeutschland kann eine Großformation von bis zu 60 Bläsern aufgeboten werden. Auf seinen innerdeutschen und internationalen Reisen tritt der FSA mit 35 bis 45 Bläsern auf. In den letzten Jahren hat der FSA mehrere Fahrtennach Rom, Berlin und Südtirol unternommen, trat bei Landes-und Bundesgartenschauen in Bayreuth, Würzburg und Heilbronn, beim Landesmusikfest BaWü in Karlsruhe auf und gestaltete auch die Weihnachtsmarkteröffnung in Schwäbisch Hall mit.

Seien auch Sie dabei, wenn beim Nachmittagskonzertimposante Alphorn-Musik im Kurpark erklingt! Das Nachmittagskonzert findet am See im Bad Rappenauer Kurpark statt.