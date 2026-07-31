Nachmittagskonzert der Alphornbläsergruppe Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser e.V.

Ein besonderes Musikerlebnis erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 13. September 2026 um 14 Uhr im Kurpark Bad Rappenau.

Der Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser e.V. präsentiert ein stimmungsvolles Nachmittagskonzert mit traditioneller Alphornmusik.

Der Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser e.V. (FSA) besteht zurzeit aus 165 Bläserinnen und Bläsern aus etwa 100 verschiedenen Orten aus dem gesamten süddeutschen Raum von Gelnhausen im Norden bis Kempten im Süden, Karlsruhe im Westen und Cham im Osten. Die Musiker kommen mehrmals im Jahr zusammen, um in einer Großformation unter professioneller Leitung gemeinsam Alphorn zu blasen. Der Freundeskreis spielt nach Noten, die speziell auf das Spielen in einer Großformation ausgerichtet sind. Dabei sind traditionelle Weisen der gängigen Komponisten ebenso im Repertoire wie Walzer, Märsche und Polkas.

Entwickelt hat sich der Freundeskreis durch gemeinsame Reisen und Auftritte im In- und Ausland beginnend 2007. Anfang 2013 hat er sich vereinsmäßig strukturiert und ist seitdem Mitglied im Nordbayrischen Musikbund. Im August 2021 wurde dem Verein die Gemeinnützigkeit anerkannt. Er ist in Bayern der einzige Großverband für Alphornbläser.

Im heimischen Süddeutschland kann eine Großformation von bis zu 60 Bläsern aufgeboten werden. Auf seinen innerdeutschen und internationalen Reisen tritt der FSA mit 35 bis 45 Bläsern auf. In den letzten Jahren hat der FSA mehrere Fahrten nach Rom, Berlin und Südtirol unternommen, trat bei Landes- und Bundesgartenschauen in Bayreuth, Würzburg und Heilbronn, beim Landesmusikfest BaWü in Karlsruhe auf und gestaltete auch die Weihnachtsmarkteröffnung in Schwäbisch Hall mit.

Seien auch Sie dabei, wenn im Bad Rappenauer Kurpark imposante Alphorn-Musik erklingt. Das Konzert findet ohne Bestuhlung in ungezwungener Atmosphäre statt. Gerne dürfen Campingstühle und Picknickdecken sowie ein kühles Getränk mitgebracht werden. Bei schlechter Witterung muss das Konzert leider entfallen.

Das Nachmittagskonzert findet am See im Bad Rappenauer Kurpark statt. Der Eintritt ist frei. Die Alphornbläser freuen sich auf zahlreiche Zuhörer.