Frühkonzert am Kurhaus mit dem Akkordeonensemble der Akkordeon-Freunde Heilbronn-Biberach e.V.

Die regelmäßig stattfindenden Frühkonzerte sind ein fester Bestandteil des Bad Rappenauer Kulturprogramms.

Zum Frühkonzert am Sonntag, 27. September 2026 um 10.30 Uhr lädt das Akkordeonensemble der Akkordeon-Freunde Heilbronn-Biberach e.V. zu einem abwechslungsreichen Vormittag voller Klangvielfalt und musikalischer Tradition ein, der die ganze Bandbreite moderner Akkordeonmusik erlebbar macht.

Das Akkordeonensemble der Akkordeon-Freunde Heilbronn-Biberach e.V. wurde 1977 gegründet und feiert somit im nächsten Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „Musik liegt in der Luft“ dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Mit viel Leidenschaft und musikalischem Können präsentieren die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Ulrike Kowalski ein vielseitiges Programm aus klassischen Stücken, Evergeens sowie Folk und Schlagertiteln. Auch bekannte Film-, Fernseh- und Musicalmelodien, Countrysongs und Kulthits werden an diesem Vormittagskonzert zu hören sein.

Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Vormittag voller Musik, Geselligkeit und guter Laune. Die Musiker und Musikerinnen heißen alle Gäste herzlich willkommen und freuen sich darauf, ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm zu begeistern. Das Frühkonzert findet im Großen Saal des Kurhauses statt. Der Eintritt ist frei.