Nachmittagskonzert mit der Winzerkapelle Klepsau

Am Sonntag, 8. November 2026 lädt die Winzerkapelle Klepsau zu einem stimmungsvollen Nachmittagskonzert im Kursaal des Kurhauses Bad Mergentheim ein.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm freuen, das von traditioneller Blasmusik über schwungvolle Schlager und beliebte Evergreens bis hin zu konzertanten und modernen Melodien reicht.

Mit viel Spielfreude, musikalischer Vielfalt und Gesangseinlagen sorgt die Kapelle für beste Unterhaltung und garantiert einen musikalischen Nachmittag voller Klangfarben und guter Laune.