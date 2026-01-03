Nachmittagstee mit Karl Schramm und Didi Leinberger

bis

Stadtbibliothek Sinsheim Schwimmbadweg 2 2, 74889 Sinsheim

Nachmittagstee – eine magische Zeit, eine Zeit zum Zusammensein, für Gespräche, Entspannung und natürlich für Musik. Wir laden wieder zum Nachmittagstee ein.

Didi Leinberger und Karl Schramm sind seit vielen Jahren zusammen musikalisch unterwegs. Ihr neues Programm ist eine persönliche Auswahl von Lieblingstiteln, einige davon sind bekannte Songs, andere eher unscheinbare, seltener gehörte Glanzlichter der Popmusik.               

Info

Stadtbibliothek Sinsheim Schwimmbadweg 2 2, 74889 Sinsheim
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Nachmittagstee mit Karl Schramm und Didi Leinberger - 2026-03-01 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Nachmittagstee mit Karl Schramm und Didi Leinberger - 2026-03-01 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Nachmittagstee mit Karl Schramm und Didi Leinberger - 2026-03-01 15:00:00 Outlook iCalendar - Nachmittagstee mit Karl Schramm und Didi Leinberger - 2026-03-01 15:00:00 ical

Tags