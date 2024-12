Nachmittagstheater

In der berühmten Novelle von Stefan Zweig (1881-1942) kommt Dr. B. in ausweglos erscheinender Situation an ein Buch, das ihn zunächst aufrichtet und dann an den Rand des Wahnsinns bringt, was ihm letztlich das Leben rettet. Stefan Österle verknüpft die Schachnovelle von Stefan Zweig mit den Erzählungen seines Vaters von Krieg und Gefangenschaft. Die literarischen und persönlichen Erzählstränge werden verwoben zu einer faszinierenden neuen Sichtweise auf die Themen Resilienz und Überlebenswillen. Die Schachnovelle erschien im Dezember 1942 posthum in Buenos Aires. Stefan Zweig hatte das Manuskript noch wenige Tage vor seinem Freitod eigenhändig an seinen Freund und Übersetzer Alfredo Cahn geschickt. In Europa erschien das Buch 1943 im schwedischen Exil, 1944 dann in den USA. Es entwickelte sich zum Welt-Bestseller und wurde u.a. 1960 mit Curd Jürgens in der Titelrolle verfilmt.

Ein Programm von Stefan Österle und Wolfgang Stahl

Dein Theater: Stefan Österle

Regie: Andreas Frey