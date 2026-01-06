Wenn die Lichter im Saal aus sind und sich das LTT-Lokal füllt, begrüßen wir alle Nachtschwärmer*innen zur Verlängerung am Spielfeldrand, dem kleinen Extra zur Spielzeit oder „zur Stunde danach“.

Statt Olivia Jones begrüßt Sie bei jeder Ausgabe der Nachspielzeit immer eine anderes Mitglied des LTTs. Denn hier wird ausprobiert, experimentiert und Material freigelegt. So nah, wie hier, sind Sie sonst selten am Entstehungsprozess. Ob sich der ein oder andere Rohdiamant zeigt oder der Abend zum Beginn einer neuen Inszenierung wird, auf jeden Fall passiert etwas Unerwartetes.

Was gezeigt wird, ist in jeder Ausgabe anders: Ein Sci-Fi-Krimi von ChatGPT, eine Gameshow, eine Lesung mit Suppe oder eine Performance, die schon längst hätte zur Uraufführung kommen sollen – all das kann passieren. Das Publikum ist eingeladen, neue Formate zu entdecken. Erleben Sie, was passiert, wenn die Spielzeit endet und die Nachspielzeit beginnt.