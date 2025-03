Nacht der Bibliotheken Heidenheim

Seit 2005 findet in NRW die Nacht der Bibliotheken statt. Über die Jahre wurde die Idee in vielen anderen Bundesländern aufgenommen und 2025 findet die Aktion nun erstmals bundesweit statt! In der Stadtbibliothek Heidenheim haben wir ein buntes Programm aus Bewährtem (Bewirtung durchs Samocca-Team, Musik von Konrads Spezialorchester) und Überraschendem geschnürt. Begeistern wird auf jeden Fall die Präsentation des Motion Composers (unbedingt über den QR-Code den Clip anschauen!), ein Sneak-Peak ins kommende Sasse-Theater-Stück („Die Junge Sasse, die Jugendgruppe des Sasse Theaters e.V., präsentiert einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Stück „Die Säule - Wie willst du leben?“. In einer Welt der absoluten Ordnung stellt die junge Sina alles in Frage: den Umgang mit den Ausgegrenzten, die Regeln ihrer Gesellschaft und die Frage, wie ein Leben in Freiheit und Menschlichkeit aussehen kann. Ein futuristisches Stück für Jung und Alt.“) und die Lesung aus dem Debutroman „Kaltblut“ des bekannten Schauspielers Wolfgang Maria Bauer. Ein inspirierender Abend, wir freuen uns auf Sie!