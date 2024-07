Nacht der 10.000 Lichter in Adelsheim

In dieser besonderen Nacht halten die Geschäfte bis kurz vor Mitternacht ihre Türen geöffnet, während an zahlreichen Plätzen kulinarische Köstlichkeiten angeboten werden. Mit dem Einbruch der Dunkelheit erwacht reges Treiben in den Gassen der historischen Altstadt. Straßenkünstler und Lichtershows verzaubern die Zuschauer und Live-Musik lädt zum Tanzen ein.​

Das Klicken von Stabfeuerzeugen wird zu einem wahren Konzert, wenn die 10.000 Teelichter und Kerzen im gesamten Stadtgebiet sowie im Schlosspark entzündet werden. Die Bürger und viele Dutzend Ehrenamtliche tauchen das Baulandstädtchen dabei in ein romantisches Kerzenlicht, wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

Entlang eines über 200 Meter langen Tisches sind die Besucher eingeladen, zu verweilen und sich bis spät in die Nacht miteinander zu unterhalten. Unterlegt von Live-Musik darf bis in die späten Stunden getanzt werden. Ein unvergessliches Erlebnis, das die Stadt jedes Mal aufs Neue in eine verzauberte Atmosphäre taucht.