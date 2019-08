Nacht der Ausbildung – Heilbronn

Am Donnerstag, 26. September ist es wieder -soweit: Dann laden die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken zum siebten Mal zur »Nacht der Ausbildung« ein. Schüler können sich persönlich vor Ort über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei den unterschiedlichsten Unternehmen in Heilbronn und der Region informieren.

»Hop On – Hop Off« lautet das Motto, unter dem Schüler, Eltern und Lehrer bei der »Nacht der Ausbildung« (NdA) von Unternehmen zu Unternehmen reisen können, um sich über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Region zu informieren. Bei der NdA verkehren Busse auf Sonderrouten zwischen verschiedenen Unternehmen. Die von den Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken organisierte Nacht ist eine einzigartige, preisgekrönte Mischung aus einer Ausbildungsmesse und einem kostenlosen Shuttle-Service für alle Teilnehmer. Auf diese Weise können Schülerinnen und Schüler Ausbildungsbetriebe unterschiedlichster Branchen hautnah kennenlernen und bekommen einen einmaligen, direkten Einblick in die Welt des potentiellen zukünftigen Arbeitgebers. Teilnehmer werden über die jeweiligen Ausbildungsberufe und Studiengänge informiert, erhalten individuelle Präsentationen und die Gelegenheit zur direkten Kontaktaufnahme mit Personalverantwortlichen.

In Heilbronn fahren die Busse am Busbahnhof (direkt neben dem Hauptbahnhof) zwischen 17 und 22 Uhr ohne feste Taktzeiten ab. Der Zu- und Umstieg ist jederzeit möglich, auch bei den Unternehmen vor Ort.

Teilnehmende Unternehmen

Akademie für Kommunikation, Bechtle, Bundeswehr, Deutsches Rotes Kreuz, Binder, Friesland Campina, Fujitsu, Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr, HNVG, Marbach, Kaufland Zentrale, Kaufland Fleischwaren, Kolping Bildungszentrum, Kreissparkasse Heilbronn, Mercure Hotel, Lidl, Pflanzen Kölle, Radio Ton, Schneider Bau, Schwarz Dienstleistungen, SLK-Kliniken, Südwestdeutsche Salzwerke, ZEAG Energie

www.wj-nda.de