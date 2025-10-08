Noch keinen Plan, welche Ausbildung oder welches duale Studium das Richtige für Dich ist?
Keine Panik! Finde es ganz einfach heraus bei der Nacht der Ausbildung in Ludwigsburg!
- Du wirst in kostenlosen Bussen wie bei einer „Hop on, Hop off“-Stadtrundfahrt regelmäßig zu den Ausbildungsbetrieben gefahren.
- Gestaltung verschiedener Busrouten basierend auf den teilnehmenden Unternehmen
Die Busrouten berühren sich zentral bei unserem Hub an der MHP ARENA Ludwigsburg, sodass du bequem umsteigen kannst und mehrere Unternehmen auf unterschiedlichen Routen besuchen kannst
- Jeder Bus startet / endet am zentralen Punkt der Veranstaltung am Hub an der MHP ARENA Ludwigsburg
- Der Bus fährt von Veranstaltungsbeginn um 14 Uhr bis 30 min nach Veranstaltungsende (18:30 Uhr).
- Unternehmen präsentieren sich individuell in den eigenen Räumlichkeiten sowie unserem Hub in der MHP ARENA und können direkt Kontakt zu dir aufnehmen.
- Du kannst an einem Nachmittag die vielfältigen Möglichkeiten einer Berufsausbildung in verschiedenen Betrieben vor Ort kennenlernen.