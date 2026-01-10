Nacht der Ausbildung

Es ist eine Ausbildungsmesse der ganz besonderen Art: Schülerinnen und Schüler können am 1. Oktober, mit dem Bus in Richtung Zukunft starten.

Das Konzept ist so einfach wie effektiv: Die klassische Karriereschau bei Betrieben wird kombiniert mit einem kostenlosen Shuttle-Service, der für ein entspanntes Ankommen sorgt. Die Busse verkehren auf Sonderrouten zwischen den verschiedenen Unternehmen. Maschinenbauer, Behörde oder Soziale Einrichtung – aus allen Bereichen und Branchen sind beteiligte Firmen dabei. Und so erhalten die jungen Erwachsenen hautnah Einblicke in die Ausbildungsbetriebe und können somit im besten Fall einen leichteren Einstieg in ihr Berufsleben finden.

Dabei gibt es nicht nur bei den möglichen Ausbildungsunternehmen reichlich Vielfalt, sondern auch die angebotenen Berufe und Studiengänge bieten eine breite Palette an beruflichen Möglichkeiten. Verwaltungsfachangestellte, Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit, Konstruktionsmechaniker oder Industriekaufleute sind ebenso gefragt wie Holzmechaniker, Wirtschaftsingenieure und Bankkaufleute.

Direkt in den Betrieben können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich über die jeweiligen Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren. Sie erhalten mit individuellen Präsentationen detaillierte Einblicke und – besonders wichtig – die Gelegenheit, sich in ungezwungener Atmosphäre mit den Personalverantwortlichen auszutauschen.

„Hop On – Hop Off“ – unter diesem Motto fahren die Busse zwischen 17 und 21 Uhr ohne feste Abfahrtszeiten, aber in einer circa 30-minütigen Taktung, an den zentralen Omnibusbahnhöfen der beiden Städte ab. Jederzeit kann man flexibel zu- und umsteigen. Der Einstieg ist natürlich auch bei den Unternehmen vor Ort möglich.

Warum du dabei sein solltest