Nacht der Bibliotheken: Agatha Christies Hobby ist Mord – Theater mit den Phantasykids

Was macht eine Krimischriftstellerin eigentlich in ihrer Freizeit? Na klar, sie löst Kriminalfälle! Die Phantasykids zeigen bei der Nacht der Bibliotheken in der Stadtbücherei ihr neustes Theaterstück: einen Krimi in bester Agatha Christie-Tradition mit der Grande Dame des Krimis als Hauptperson!

Für Jugendliche und Erwachsene