Nacht der Bibliotheken Wir feiern die Nacht der Bibliotheken mit buntem Programm!

Ab 19 Uhr stellen Teilnehmerinnen der Lesekick-Reihe Texte und Geschichten vor. Vorlage und Inspiration dafür war die reichhaltige Büchersammlung der Bibliothek Frau Holle.

So entstanden, kreative, nachdenkliche und heitere Texte, hören Sie selbst… Ab 20.30 Uhr wird’s komisch mit der Lesung „Die Prinzessin und der Horst“ von Tine Wittler. Die Schauspieler Katrin Ingendoh und Philipp Oliver Baumgarten gestalten die Geschichte mit Unterhaltung, Verwunderung, Irritation, Komik vom Feinsten. Katrin Ingendoh spielte an der Seite von Olli Dittrich, Klaas Heufer-Umlauf die Titelrolle der ARD Serie „Jennifer-Sehnsucht nach was Besseres“ und erhielt dafür den deutschen Comedypreis. Sie ist regelmäßig in Serien zu sehen wie „Großstadtrevier“, „Notruf Hafenkante“ u.a. Philipp Oliver Baumgarten spielt in den Serien „Rote Rosen“, „In aller Freundschaft“ und „Die jungen Ärzte“. Ab ca. 22.00 Uhr heißt es: „Dunkel war’s der Mond schien helle…“ Karn FU liest Poesie zur Nacht und der nahenden „Geisterstunde“.