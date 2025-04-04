Lesung mit Kinofeeling mit Autorin Maria Nikolai

Zwei Frauen, zwei Welten. Zwei Leben am Scheideweg. Der New York Zweiteiler von Bestsellerautorin Maria Nikolai – basierend auf wahren Ereignissen.

Hochatmosphärisch lässt Bestsellerautorin Maria Nikolai das in Vergessenheit geratene Viertel "Deutschländle" des historischen New York wieder auferstehen. Dabei verwebt sie fulminante Recherche mit einer abenteuerlichen und gefühlvollen Geschichte, wie nur sie es kann: Lassen Sie sich in die faszinierende Neue Welt zu Anfang des 20. Jahrhunderts entführen – und spüren Sie den Aufbruchswillen mutiger Frauen, die Leidenschaft der Liebe und den Duft von frisch gebackenen Brezeln.