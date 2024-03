Nacht der Blasmusik bei der Distelhäuser Brauerei

Das Repertoire von "Alpenblech" erstreckt sich von alten Mosch-Klassikern über ausgewählte Titel aus der Oberkrainer- u. Tanzlmusi-Szene, neuen und eigens für "Alpenblech" geschriebenen Kompositionen bis hin zu modernen Stücken aus allen Musik-Stilen.

Festzeltgarnitur - freie Platzwahl

Seit 2005 ist »Alpenblech« nun schon unterwegs und bespielt die Blasmusikbühnen im In- und Ausland. Die Formation um Gründer Klaus Schwärzler, die komplett aus studierten Profi-Musikern besteht, kann auf einen riesigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Sie waren und sind bei großen Egerländer-Besetzungen, Ensembles aus Klassik sowie volkstümlichen Bereichen, Tanzlmusi, Oberkrainer, diversen BrassBands, Sinfonie- und Blasorchestern sowie im BigBand Bereich tätig. All diese musikalischen Einflüsse tragen zum jetzigen »Alpenblech-Sound« bei, an den der größtmögliche Anspruch an Präzision und Musikalität gesetzt wird. Und doch kommen Herzblut und reine Spielfreude bei den sieben Musikern nie zu kurz.

Das Repertoire erstreckt sich von alten Mosch-Klassikern über ausgewählte Titel aus der Oberkrainer- und Tanzlmusi-Szene, neuen und eigens für »Alpenblech« geschriebenen Kompositionen bis hin zu modernen Stücken aus allen Musik-Stilen. Ein weiteres Highlight bilden hochvirtuose und emotionale Soli, welche die Musiker gekonnt vorzutragen wissen.

Die geballte Energie und wohlige Atmosphäre, die beim Spielen entstehen, übertragen sich vom ersten Ton auf das Publikum und bringen ein jedes Konzert wie auch Festzelt garantiert zum Beben!