Musikalischer Sternenhimmel mit TONIC, Popchor vom Liederkranz Botnang, Unerhörte Tonartisten, Stuttgarter Kesselkehlchen und ENNEA Vocalensemble - ein Konzert im Rahmen der 14. Stuttgarter Chortage

Was gibt es Schöneres, als einen ganzen Abend lang in die Klangvielfalt großartiger Stimmen einzutauchen?

Die Stuttgarter Chortage präsentieren erstmals eine Nacht der Chöre – ein besonderes Konzerterlebnis, bei dem sich fünf Ensembles aus dem Chorverband Stuttgart mit ihrem aktuellen Repertoire und ihrem künstlerischen Profil vorstellen.

TONIC bringt mehrstimmigen Gesang und kreative Arrangements bekannter Songs und eigene Stücke als moderne Vokalmusik auf die Bühne.

Die Unerhörte Tonartisten begeistern mit anspruchsvollen Arrangements, feinem Humor und stilistischer Vielfalt von Pop bis Jazz.

Ein echtes Newcomer-Highlight: der Popchor des Liederkranz Botnang, gegründet im Januar 2026, feiert bei den Stuttgarter Chortagen seine Premiere und bringt frische, junge Stimmen auf die Bühne.

Erstmals „on stage“ bei den Stuttgarter Chortagen sind außerdem die Stuttgarter Kesselkehlchen und ENNEA.

Die Stuttgarter Kesselkehlchen verstehen sich als moderner Männerchor 2.0 und interpretieren aktuelle und beliebte Songs aus Pop, Rock, Oldies, Schlager und Evergreens auf ihre ganz eigene Art – Mitsingen und Mitfeiern ausdrücklich erwünscht.

ENNEA überzeugt mit präziser Mehrstimmigkeit, feinsinnigen Arrangements und einem stilistisch facettenreichen Repertoire von geistlicher bis zeitgenössischer Musik.

Gemeinsam erschaffen alle Ensembles einen musikalischen Sternenhimmel: mal melancholisch, mal verträumt, mal bunt wie ein Feuerwerk, mal überraschend und mitreißend.

Wer die Vielfalt der Vokalmusik liebt, sollte sich diesen besonderen Abend nicht entgehen lassen.