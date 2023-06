Nacht der Filmmusik

Ganz großes Kino in Weikersheim. Superhelden, Agenten, Außerirdische, Zauberlehrlinge, Mafiabosse und Verliebte – allen unterstreicht meist erst die Musik im Hintergrund letztlich ihren Charakter und Wirkung.

Und mehr noch: Manchmal wird die Musik sogar eigenständig in ihrer beschreibenden Güte an sich. So stehen heute die Soundtracks der großen Filmklassiker der letzten Jahrzehnte im Mittelpunkt. Schalten Sie ihr Kopfkino ein und tauchen Sie ein in einen gewaltigen Klangrausch originaler Filmkompositionen. Suiten, Main Titles, Leitmotive und Erkennungsmelodien stehen auf dem Programm. Mehrfach vertreten ist da natürlich John Williams mit seinen orchestralen Meisterwerken aus Star Wars, Superman oder Harry Potter. Ebenfalls nicht fehlen dürfen natürlich John Barrys James Bond-Thema, Nino Rotas Musik zu Der Pate oder ein Werk von Ennio Morricone. Das Prager Orchester spannt die Bögen für einen musikalischen Spannungsbogen von El Cid, über Vom Winde verweht bis zu Gladiator.

„Achtung, Klappe! Genuss pur – die erste! Und bitte….!“