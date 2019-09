NACHT DER GITARREN versammelt die weltbesten Akustikgitarristen für Performances ihrer neusten Original-Kompositionen und zum musikalischen Austausch im Rahmen eines Konzertabends. Zu jeder Tour präsentiert Brian Gore eine neue Riege von Gitarren-Koryphäen, um diesen sehr speziellen Abend mit Solo, Duett und Quartett Performances mit zu gestalten und die Virtuosität und Vielfalt innerhalb der Akustikgitarren-Welt herauszustellen.

Für die anstehende Europa Tour im Oktober/November 2019 konnte Brian drei der besten Akustikgitarristen Europas verpflichten: Lulo Reinhardt, Daniel Stelter, Yuliya Lonskaya & Itamar Erez

Lulo Reinhardt

Lulo Reinhardt (der Großneffe von Django Reinhardt) muss man kaum mehr vorstellen, war er doch schon 2017 bei der Nacht der Gitarren dabei. Er gehört zu den wichtigsten Stimmen des Gipsy-Jazz. Seine Energie und Spielfreude gelten als einzigartig. Mit seinem Mix aus Latin, Swing und Weltmusik begeistert er das Publikum seit Jahren auf internationalen Bühnen.

Yuliya Lonskaya

Endlich eine Frau bei der NACHT DER GITARREN!

Mit Brillanz und Vielseitigkeit ihrer Gitarre lässt die weißrussische Künstlerin Yuliya Lonskaya die Herzen höher schlagen. Sie trat in ihrer Karriere schon mit den angesehensten Orchestern Russlands wie z.B. dem Staatlichen Symphonie-Orchester „Novaya Rossiya“ (unter Leitung von Yuri Bashmet), dem Symphonie-Orchester „Russische Philarmonie“, dem Wladimir Gouverneur Symphonie-Orchester, dem Akademischen Kammerorchester „Musica Viva“ und arbeitete mit dem kubanischen Dirigenten und Gitarristen Leo Brouwer beim Festival „World of Guitar“ in Kaluga (Russland) im Mai 2009 zusammen.

Die Gastspiel-Reichweite von Yuliya streckt sich bereits über mehrere Kontinente: hier findet man USA und Puerto Rico, Deutschland und Österreich, Russland und die Ukraine, Zypern und Bulgarien, Polen und Moldawien, Spanien und Italien.

Itamar Erez

Der Gitarrist und Pianist Itamar Erez aus Tel Aviv vereint in seinen Stücken orientalische Musiktradition, Jazz und Flamenco. Der musikalische Grenzgänger ist für seine grandiosen Performances und seine spielerische Virtuosität bekannt. Auf einzigartige Weise bedient er seine Gitarre wie eine Oud – eine orientalische Kurzhalslaute, die als Vorläufer der europäischen Laute gilt. Derzeit ist er auf internationalen Bühnen in Kanada, den USA, Deutschland und den Niederlanden unterwegs. Erez gewann unter anderem den »Israeli Prime Minister´s Prize for Composers«.

Daniel Stelter

Daniel Stelter ist ein deutscher Jazz-, Rock- und Pop-Gitarrist, Komponist, Arrangeur und Produzent.

Mit seinem unnachahmlich unaufgeregten und doch einprägsamen Stil hat Daniel Stelter sich schon längst einen Namen in der deutschen Jazz-Szene gemacht. Anders als klassische Jazzgitarristen verfolgt er eine eher harmonische Melodieführung. Stelters Sound mäandert irgendwo zwischen Jazz, Pop und Klassik hin und her. Der Gitarrist hat seine eigene Klangsprache entwickelt, und ist heute ein gefragter Gitarrist und regelmäßiger Gast auf deutschen Jazzbühnen.

Stelter ist außerdem festes Mitglied in der Ringsgwandl-Band (mit der er auch schon mehrfach im franz.K war) und hat Al Jarreaux im Rahmen auf seiner letzten Europa-Tour begleitet.