Bei der »Nacht Der Gitarren« treffen sich die weltbesten Gitarristen für eine Festivaltour, auf der sie ihre neuesten Kompositionen und Arrangements zum Besten geben. Auf jeder Tour präsentiert die »Nacht Der Gitarren« eine neue Riege von Gitarren-Koryphäen, um diesen sehr speziellen Abend mit Solo-, Duett- und Quartettauftritten zu gestalten, die die Virtuosität und Vielfalt der Akustikgitarrenwelt präsentieren. Es treffen sich hier nicht nur verschiedene Kulturen, sondern auch jüngere Künstler auf erfahrenere Musiker. Eine Mischung, die das Einzigartige an diesen Konzerten ausmacht. Fans der akustischen Gitarre kommen hier immer auf ihre Kosten, sie lernen jedes Mal neue Talente oder interessante etablierte Künstler kennen.

Lulo Reinhardt: Erblickte das Licht der Welt in Koblenz. Er begann im Alter von fünf Jahren Gitarre zu spielen, wobei sein erster Gitarrenlehrer sein Vater war. Er wirkte 20 Jahre in der familieneigenen Band, dem Mike Reinhardt Sextett, mit und außerdem noch in unzähligen anderen Bands/Projekten, die sich verschiedenartigen Stilen widmen.

Der Gypsy Swing-Meister Lulo, musikalisch beeinflusst von den Künstlern der berühmten gleichnamigen Reinhardt-Familie (Django und Schnuckenack Reinhardt) entwickelt sich zum Stammgitarristen der Reihe.

Alexandr Misko ist der neue Star der modernen »Fingerstyle«- Gitarrenkunst. Mit 12 Jahren entdeckte er die Gitarre für sich und nahm drei Jahre lang Unterricht in klassischer Gitarre. Dann fing er an, sich für mehr moderne Stile zu interessieren. Im Internet lernte er die »Fingerstyle« Technik kennen, die er sich selber beibrachte und mittlerweile bis zur Perfektion beherrscht. Der gebürtige Russe spielte bereits weltweit Konzerte und beeindruckt dort mit seiner faszinierenden Technik. Er hat bisher vier CDs herausgebracht und hat schon mit vielen anderen »Fingerstyle«-Legenden wie Jon Gomm, Luca Stricagnoli (auch schon bei der NDG Show dabei), sowie Thomas Leeb zusammengespielt.

Sollte Alex keine Einreisegenehmigung bekommen, wird er ersetzt durch Aleksey Krupsky.

Stephanie Jones steht für die klassische Gitarre. Die Gitarristin aus Australien, die im Moment zwecks Studiums in Deutschland wohnt, hat bereits in ihrer Kindheit einige Instrumente erlernt. Aber erst mit der Gitarre war es Liebe auf den ersten Blick (oder besser: auf den ersten Ton?). Sie hat klassische Gitarre studiert, zwei CDs veröffentlicht und liebt es, zusammen mit anderen Musikern zu spielen.

Eleonora Strino wurde in Neapel (Italien) geboren. Sie wuchs auf in einem kreativen Haushalt auf. Ihr Vater und ihre Schwester waren wichtige Maler der figurativen Kunst, aber

die Musik war es, die Eleonora anzog. Sie begann als Teenager Gitarre zu spielen, und als sie zum ersten Mal Jim Hall mit Bill Evans spielen hörte, wusste sie, dass sie Jazzgitarristin werden wollte. Im Jahr 2018 erhielt Eleonora eine Einladung des renommierten italienischen Pianisten Dado Moroni, der das Vermächtnis von Oscar Peterson weiterführt, und wird Musikerin in einer seiner Bands. Sie spielten auf den führenden italienischen Festivals, gemeinsam mit der amerikanischen Sängerin Adrianne West, die zuvor mit Barney Kessel und Joe Pass arbeitete. Eleonora ist auch als Komponistin und Arrangeurin tätig. Im Oktober 2019 gewann sie den Preis für die beste Komposition beim internationalen Wettbewerb »Johnny Radacanu« (Rumänien) mit ihrem Lied »Senza e Ce Sta«.