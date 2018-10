Am Montag, 19. November 2018, um 20 Uhr feiern wir die 16. „Nacht der Lichter“ in der mit Hunderten von Kerzen erleuchteten Stiftskirche. Mit schlichten wiederholten Gesängen, kurzen Lesungen, Gebeten, Stille. Sie führt hin auf den „Pilgerweg des Vertrauens auf der Erde“ zum großen Europäischen Jugend-Taizé-Treffen vom 28. Dezember bis zum 1. Januar in Madrid.

Musikalisch begleitet wird die „Nacht der Lichter“ vom Chor der Katholischen Hochschulgemeinde „Schola Nuova“ unter der Leitung von Hochschulseelsorgerin Kerstin Schelkle.