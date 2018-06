Nacht der Metamorphose

Metamorphose – die Symbiose aus Klang und Projektion … Ein bekannter Ort. Ein anderer Blick. Ein neues Licht. Ein verwandelter Raum. Seit vielen Jahren stellt VJ Sicovaja, Resident Artist des Harry Klein, ihr Ausnahmetalent unter Beweis, Klängen und Tönen ein Gesicht zu verleihen.

Mit vielfältigen Bildern und Sequenzen, die miteinander verschmelzen und jeden Fixpunkt verlieren, schafft sie es dennoch, Geschichten zu erzählen, die Raum und Zeit vergessen lassen. Gemeinsam mit Harry-Klein-Kollegin Lena Bart kreierte sie den Video-Podcast „Listen to your Eyes“, der bereits jetzt in Kennerkreisen Kultstatus erreichte und von unterschiedlichen Female-Artists des Harry Klein auch zukünftig als „Tradition“ weitergeführt wird. Lena Bart ist die zweite Künstlerin im Bunde für diese besondere Nacht im Climax: Seit ihrem Debüt 2015, ist sie eine feste Größe im erlesenen Harry-Klein-Kosmos und treibt den Groove durch alle Facetten des House – unvorhersehbar, dynamisch und mitreißend. Einzigartig und besonders eben und damit auch schon weit über die Münchner Stadtgrenzen hinaus bekannt, was Bookings im Berliner Katerblau und der Distillery in Leipzig beweisen. Komplettiert wird das Trio des Abends mit Phyllis Blessing. Sie definiert ihren Style in recht genauen Worten: Instinkt-Musik, doch stets mit der benötigten Portion an Herz und Seele. Techhouse und Artverwandtes, teils mit verspielten Arrangements, jedoch ohne unnötige und kitschige Schnörkel. Klingt nach einer überaus gelungenen Metamorphose!

VJ Sicovaja (live) (Harry Klein)

Lena Bart (Harry Klein / Pardon, Palais)

Phyllis Blessing (Climax Institutes)

