Nacht der Museen

Lindenfelser Museum und das Deutsche Drachenmuseum

Nacht der offenen Museen am 22. September 2018mit Nostalgiefahrten mit Oldtimer-Bussen

Museums-Interessierte können zu außergewöhnlicher Zeit sich selbst eine Route zu den interessanten Museen ihrer Wahl zusammenstellen oder - und das ist das Besondere - sich mit historischen Oldtimer-Bussen auf eine "Zeitreise in die Vergangenheit" begeben und eine von zwei Nostalgie-Fahrten buchen.

Dabei werden jeweils drei der in dieser Nacht geöffneten Museen besucht, welche die Teilnehmenden mit besonderen Angeboten überraschen werden.

Alle Einzelheiten zu den teilnehmenden Museen sind nochmals in einer Broschüre erhältlich. Diese können Sie direkt bei der Geschäftsstelle des Vereins anfordern.

An der "Nacht der offenen Museen" beteiligen sich:

Erbach: Das Koziol-Museum

Groß-Umstadt: Museum und Kulturzentrum "Gruberhof"

Fränkisch-Crumbach: Heimatmuseum "Rodenstein"

Lindenfels: Das Deutsche Drachenmuseum

Lindenfelser Museum

Messel: Fossilien- und Heimatmuseum

Alle Museen sind von 19. bis 24.00 Uhr geöffnet.

Sie können aber auch nachfolgende Nostalgiefahrten mit einem historischen Oldtimerbus (Foto siehe unter Kultursommer Südhessen 2018) buchen:

1. Route: Sagenhaftes um Drachen und Ritter und die harte Realität des altertümlichen Handwerks

Heimatmuseum Rodenstein in Fränkisch-Crumbach: Scheffel und der Herr von Rodenstein: Eine Reise in die feucht-fröhliche Studenzeit des J. V. von Scheffel

Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels: Lesung von Saga Grünwald aus ihrem Buch "Der vergessene Schatz der Götter" und mit Fackeln durch den Drachengarten zum Bürgerturm - Drachensuche im Museum

Lindenfelser Museum: Altertümliches Handwerk wird lebendig - glücksbringende Momente in alter Schmiede und Darbietungen in der Spinnstube

2. Route: Vom modernen Design zum Urzeit-Fossil - die Vielfalt der Region zeigt sich auch im Handwerk

Koziol-Museum Erbach: Modernes Design - ausgezeichnetes Kunsthandwerk mit Wurzeln aus längst vergangener Zeit und vielen Glücksmomenten

Museum und Kulturzentrum "Gruberhof", Groß-Umstadt: alte Hofreite mit Handwerk aus längst vergangener Zeit lässt die regionale Geschichte wieder aufleben und Einkauf in Drogerie der 20er Jahre bzw. Nachkriegszeit.

Fossil- und Heimatmuseum Messel: Ein Fossil erzählt seine Geschichte - sind Sie dabei wenn "Ida", ein nur wenige Monate altes Äffchen - das am besten erhaltene Fossil eines 49 Mio Jahre alten Primaten - seine kurze, doch sehr interessante Lebensgeschicht erzählt.

Abfahrt ist jeweils um 19.00 Uhr am großen Bienenmarktparkplatz direkt an der B 45 in 64720 Michelstadt, dort kommen die Busse um 24.00 Uhr auch wieder an.

Teilnehmergebühr: 30,00 Euro (25,00 Euro) incl. Museumseintritte, Fahrtkosten und Verpflegung

Anmeldung über die Geschäftsstelle des Vereins: Telefon 06062 70-217 oder E-Mail u.naas@odenwaldkreis.de