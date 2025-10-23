Die Nacht der Poet:innen auf Schloss Kapfenburg ist mittlerweile Kult. Unzählige Male schon hat der Autor und Kabarettist Jess Jochimsen namhafte Autor:innen und Poetry-Slammer:innen .

Auf die ehemalige Deutschordensfeste geladen, um mit ihnen die Kunst des Erzählens zu zelebrieren. Komisch und anrührend, bissig und liebevoll, auch in diesem Jahr werden die Vorlesenden wieder Geschichten erzählen, die man gehört haben sollte. Musikalisch begleitet werden sie von Poetenurgestein Sascha Bendiks.

Unsere diesjährigen Poet:innen

Ella Carina Werner (Hamburg)

Fine Degen (CH-Basel)

Severin Groebner (Frankfurt/Wien)