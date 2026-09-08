Ein Abend der komischen Literatur.

Die Nacht der Poet:innen wird 20 und 30 – 2006 fand sie zum ersten Mal statt, 2026 zum dreißigsten Mal. Dieses doppelte Jubiläum wird natürlich gefeiert! Neben einem poetischen Menü im Fermata gibt’s zum Abschluss des Abends eine Party im Bandhaus. Und dazwischen natürlich jede Menge komische Literatur.

Denn Jess Jochimsen bringt wieder fabelhafte Autor:innen und Poetry-Slammer:innen aufs Schloss, um mit ihnen die Kunst des Erzählens zu zelebrieren. Komisch und anrührend, bissig und liebevoll, die Vorlesenden werden Geschichten erzählen, die man unbedingt gehört haben sollte. Musikalisch begleitet werden sie von Poetenurgestein Sascha Bendiks.

mit:

Jess Jochimsen (Moderation)

Sascha Bendiks (Musik)

Lisa Christ (CH-Zürich)

Fee Brembeck (Berlin)

Dagmar Schönleber (Köln)