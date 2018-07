× Erweitern Die Nacht der Musicals

Zeitlose Klassiker der Musicalgeschichte und Hits aus den aktuellen Erfolgsproduktionen vereinen sich in Die Nacht der Musicals zu einem fesselnden Bühnenfeuerwerk. Mit einem immer neuen und abwechslungsreichen Programm, begeistert die erfolgreichste Musicalgala aller Zeiten bereits über 2 Millionen Besucher.

Die Show sorgt auch dieses Jahr wieder mit einer Kombination aus den Highlights der großen Musical Klassiker und Ausschnitten aus aktuellen Produktionen für ein einzigartiges Erlebnis.

Kraftvolle Stimmen gepaart mit gefühlvollen Balladen. In Die Nacht der Musicals werden die bekanntesten Songs aus den erfolgreichsten Musicals zu einer atemberaubenden und abwechslungsreichen Show zusammengefasst. Das herausragende Ensemble verbindet Tanz- und Gesangseinlagen zu einem grandiosen Bühnenfeuerwerk. Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept sowie ausgefallene Kostüme machen dieses Event zur beliebtesten Musicalgala mit bereits weit über 1 Million Besucher. In ausgewählten Solo-, Duett- und Ensemblenummern zeigen Stars aus den Originalproduktionen eine faszinierende Reise durch die Welt der Musicals. Les Misérables ist eine der berühmtesten und meistausgezeichneten Inszenierungen der Welt. Die Geschichte um den ehemaligen Strafgefangenen Jean Valjean hat schon Millionen von Zuschauer in seinen Bann gezogen. Durch den Oscar-prämierten Kinoerfolg ist Les Misérables wieder brandaktuell. Dies wurde zum Anlass genommen, die Höhepunkte in das neue Programm von Die Nacht der Musicals aufzunehmen. Besinnliche Balladen aus „Evita“ fehlen ebenso wenig wie die geheimnisvollen Rhythmen Afrikas aus „König der Löwen“. Auch die schönsten Ausschnitte aus weltbekannten Klassikern wie „Dirty Dancing“, „We Will Rock You“ oder „Tarzan“ sind dabei. Die Romantik kommt selbstverständlich auch nicht zu kurz. Man kann förmlich das Knistern zwischen Elisabeth und dem Tod oder Christine und dem Phantom der Oper spüren. Ebenfalls ein Highlight sind die Ausschnitte aus dem weltweit gefeierten Bühnenerfolg von „Sister Act“. Die Originallieder aus dem gleichnamigen Film mit Whoopi Goldberg laden das Publikum zum Mitklatschen ein. Wie schon in den vergangenen Jahren garantiert diese vielfältige Musicalgala auch in diesem Jahr einen unvergesslichen Abend.