In Maxim Gorkis Drama „Nachtasyl“ gehört die Bühne den Gedemütigten, den im Leben Gescheiterten. Menschen ohne Vergangenheit, jene, die in Alkohol ertrinken, jene, die immer als kleine Verbrecher bezeichnet wurden. Diese gescheiterten, entgleisten und heruntergekommenen Bewohner, ausgeschlossen von der bürgerlichen Gesellschaft, leben in einem Elendsquartier auf engstem Raum zusammen und träumen vom wahren Leben.

Doch führt ihr Ringen um Selbstwert und Würde, ihr Träumen und Hoffen, die Macht des menschlichen Überlebenswillens auf ergreifende Weise vor Augen.

Der Schauplatz ist immer noch aktuell, wenn man an das Leben und die Lebensbedingungen von geflüchteten Menschen in Flüchtlingseinrichtungen denkt.

Das Stück des Theaters Atelier ist in Zusammenarbeit mit dem Schauspielstudio des Theaters entstanden. Professionelle Schauspieler und Studierende bespielen gemeinsam die Bühne.

Muttersprache und erlerntes Deutsch treffen aufeinander. Einige sprechen mit authentischen Akzenten, weil sie aus acht verschiedenen Ländern nach Deutschland kamen.

Dies macht die Inszenierung zu einer einzigartigen interkulturellen Produktion mit integrativem Aspekt.

Regie Vladislav Grakovskiy

Kostüme und Bühenbild Lara Kamysina

Mit Guido Kunkel, Marja Rotenhöfer / Julia Sviridova, Tanja Lytvin / Ksenia Lakmut, Giovanni Gagliano, Adrian Jakob, Kai Plaumann, Maria Hemminger / Kathrin Butikov, Julia Mary, Maxim Ruchmann / Igor Poprocki, Vladislav Grakovskiy, Oleg Kamalov, Wladislaw Löwin, Anna Horoschenkaja / Elena Andreeva