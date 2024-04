The dress of memories (auf Italienisch)

Gastspiel des Theaters Compagnia B (Cagliari, Italien)

In der Kultur Sardiniens nahm das Traditionskleid die Form einer Schatulle an, die in ihrem Gewebe die Zeichen der Geschichte und des Lebens eines jeden Menschen einschloss. Jedes Kleidungsstück war in der Lage, ein Bild gewordenes Kleinod der gelebten Erfahrung der Trägerin zu sein.

Eine romantische Reise, in der die unsichtbare Hauptfigur einer Liebesgeschichte das weibliche Kleid und seine soziale Funktion im alten Sardinien ist. Ein theatralisches und musikalisches Märchen, in dem Kostüme, soziale Rollen, Alltags- und Familienleben in dem Wort "Abschied" erzählt werden.