Nachtbiergarten Heilbronn

Corona hat Hausverbot und muss draußen bleiben ! Es gilt die 3G - Regel Getestet - Geimpft - Genesen die Gesunden können das ja mit einem Test belegen :) Am Eingang der Laube ist eine kostenlose Bürgerteststation während unseren Öffnungszeiten bis 1 Stunde vor Schließung. Wir bitten zwingend darum, dass die derzeit geltende Corona-Verordnung Gaststätten in ihrer zum Zeitpunkt des Besuches gültigen Fassung befolgt wird. Nur so ist ein halbwegs fröhliches Miteinander gewährleistet. Unsere Verantwortung gilt nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Freunden und Familien und den vielen Kollegen in Heilbronn, deren Mitarbeiter keine Staatsboni erhalten, sondern von Trinkgeld und Mindestlohn leben. Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet und dieses wurde positiv bewertet, nur deswegen können wir für euch während dieser noch immer wütenden Pandemie öffnen. Es ist ein kleiner Schritt in eine noch Ferne alte Normalität. Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen, und aufeinander Rücksicht nehmen. Wir bitte um Hinweise, falls sich Gäste nicht an Regeln halten, ihr Mängel an der Hygiene vorfinden (nicht die üblichen gewohnten Laube Klassiker…). Kurz zum Ablauf: Natürlich müsst ihr pro Haushalt einen Wisch ausfüllen, welchen Ihr hier schon im Vorfeld eures Besuches herunterladen könnt.Natürlich haben wir aber auch Formulare vor Ort für euch parat. Download: http://www.kontaktwisch.gartenlaube.com (PDF,2MB) oder klickt hier auf Ticket ! Luca-App Registrierung ist vor Ort möglich ! Wenn möglich bitte vorab schon die Luca-App für die Kontaktverfolgung auf euer Smartphone laden. https://www.luca-app.de Nach einer erfolgten internen Selbstdiagnostik - Ihr habt kein Fieber, Euer Husten ist eher aufs Kiffen zurückzuführen und der letzte Kontakt mit einem Infizierten, liegt länger als 14 Tage zurück ? Herzlich willkommen ! Dann könnt Ihr mit dem Wisch zur Garderobe gehen, dort nimmt ihn eine sympathisches menschliches Wesen an, und gibt euch ein farbiges Armbändle. Damit ist erkennbar, dass Ihr registriert seid und an den Theken etwas ordern dürft. Natürlich könnt Ihr auch nur Luft schnappen, aber Registrierpflicht herrscht nun mal. Es herrscht Sitzplatzpflicht! Sprich rumstehen und an der Theke lehnen ist nicht. Wir haben zusätzliche Garnituren und helfen euch einen Platz zuzuweisen. Wir sind alles keine Virologen, und keiner möchte Verantwortung übernehmen, lasst uns daher ein wenig Humor aber dennoch die nötige Disziplin wahren, dass zu tun, was gerade verordnet ist. Sobald ihr wieder zu Hause seid, können wir wieder demonstrieren, Verschwörungen entwickeln und Windows deinstallieren. Bitte achtet wo immer möglich auf Abstand, empfohlen sind 1,5 Meter ! Um die Laube herum, haben wir einen Einbahnstraßenverkehr eingerichtet. Sprich, wenn ihr mal hinten zum Klo müsst, dürft ihr schön eine Rundreise machen, somit kommt euch kein Geisterfahrer entgegen. Wird am Anfang bestimmt ungewöhnlich, aber wird schon niemand einen Drehwurm bekommen. Ihr könnt auch Tischfußball spielen, die Bälle sind allerdings in der Garderobe abzuholen und nach dem Match wieder dorthin zurückzubringen, samt einem Desinfektionsspray. So – Ihr habt es bis dahin geschafft ? Prima, dann kann der Abend beginnen ! Wir haben leckeren Gerstensaft, frisch gepresste russische Limonade und italienische Köstlichkeiten, auch zum Mitnehmen ! Die genauen Öffnungszeiten sind noch abhängig von der geltenden Verordnung zum jeweiligen Datum. Änderungen vorbehalten :) Leute das ist alles erst der Anfang, aber dieser muss halt endlich mal gemacht werden. Alles wird gut, lasst uns gemeinsam starten. Euer Laube-Team