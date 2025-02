ZUSATZSHOW !

Die Dark Metal Könige NACHTBLUT sind zurück und kündigen ihre Todschick Headline Tour durch 10 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Februar und März 2025 an. Nach dem bisher erfolgreichsten Album der Bandgeschichte Veritas (2020, #19 der Offiziellen Deutschen Albumcharts), werden die Osnabrücker ein brandneues Studioalbum mit im Gepäck haben. Mit Titeln wie "Lied für die Götter", "Antik", oder ”Leierkinder” haben NACHTBLUT in den letzten Jahren nicht nur polarisiert, sondern sich zu einer festen Instanz innerhalb der Metal- und Gothic-Szene etabliert.