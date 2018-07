Am 7. September ist es wieder soweit. Zum 24. Mal laden die Bad Mergentheimer Mitgliedsfirmen der City Gemeinschaft zum nächtlichen Shoppingerlebnis ein. Rund 40 Geschäfte und Häuser in der gesamten Kurstadt sind wieder bis 24 Uhr geöffnet. Viele Geschäfte haben sich zudem besondere Aktionen an diesem Abend einfallen lassen.