Nachtbummel "Bad Mergentheim leuchtet"

In diesem Spätsommer findet wieder die beliebte lange Einkaufsnacht in der Bad Mergentheimer Altstadt statt.

Neben kulinarischen Leckerbissen, Live-Musik und verlängerten Öffnungszeiten der Geschäfte, lockt wieder ein buntes Lichtermeer durch die Straßen.

Flanieren, einkaufen und genießen heißt es im Zentrum der Kurstadt. Zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt haben ihre Türen bis 22 Uhr geöffnet und bieten besondere Aktionen an.

Daneben werden auch wieder kulinarische Köstlichkeiten von regionalen Gastgebern, erlesene Biere, Wein- und Sektspezialitäten, spritzige Cocktails, Aperitifs sowie Soft-Drinks und Limonaden angeboten. Die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler locken unterdessen mit vielen Attraktionen die Kundschaft des Nachtbummels. Das Rahmenprogramm wird bis etwa 23 Uhr angeboten, anschließend kann man den Abend noch mit einem kühlen Drink an einer der zahlreichen Ausschankstationen bis Mitternacht ausklingen lassen.