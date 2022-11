Nachtgedanken - Nachtgefühle

Ob fantastisch derb, wie in der Walpurgisnacht von Goethes "Faust", ob abgründig unheimlich wie bei E.T.A. Hoffmann, hymnisch wie bei Novalis, träumerisch wie bei Eichendorff oder Mörike - in vielen Facetten wird die Nacht bis heute zum wichtigen Motiv in der Literatur, nicht nur in der Romantik, wie man zuerst denken mag. Diesen Facetten möchte die Lesung nachspüren und dabei natürlich auch die Nacht als Zeit der (heimlichen) Nähe nicht vergessen...