Nachts im Museum. Escape-Spiel für Kinder

Tanzen dann die Mäuse auf den Vitrinen? Poltern Museumsgeister in der Finsternis? Wer murmelt, kichert und schimpft da im Dunkeln? Mit Mut und einer Taschenlampe bewaffnet lösen Kinder ab 9 Jahren das uralte Rätsel um den Schatz, den eine Witwe vom Nürtinger Schloss einst auf ihrer Flucht versteckt haben soll. Die Eltern sind eingeladen, mitzumachen oder das Museum auf eigene Faust zu erkunden.