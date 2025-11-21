Nachts im Museum

Am 21. November 2025 erleben Sie drei wichtige Ausstellungen Rothenburgs von einer ganz besonderen Seite.

Ab 18 Uhr laden das Deutsche Weihnachtsmuseum (Herrngasse 1), das Historienverlies im Rathaus (Lichthof Rathaus) sowie das RothenburgMuseum (Klosterhof 5) zur »Langen Nacht der Museen«. Bis 22 Uhr erleben die Besucher die Museen von einer etwas anderen Seite, wenn es draußen dunkel ist und kein Licht durch die Fenster dringt. In Rothenburg strahlen Orte wie das einstige Dominikanerinnenkloster (heute RothenburgMuseum) und das Historienverlies im Rathaus dann ihre ganz eigene Faszination aus. Der Lichterglanz im Weihnachtsmuseum wirkt ganz anders, wenn draußen bereits die Nacht hereinbricht. An der »Langen Nacht der Museen« öffnen drei Sehenswürdigkeiten in Rothenburg von 18 bis 22 Uhr und beleben die Ausstellungen auf ganz besondere Weise.